"Большая стройка" Зеленского – на границе со Словакией и Венгрией обновят международную трассу

Дорога М-06 ведет к двум пунктам пропуска: в обход Ужгорода к украино-словацкой границе и через город Чоп до КПП "Тиса" на границе с Венгрией

В рамках «Большой стройки» будет отремонтирована дорога М-06 / Фото: Facebook

На Закарпатье в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут отремонтированы 54 из 134 км автомобильной дороги международного значения М-06.

Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Он напомнил, что дорога М-06 ведет к двум пунктам пропуска: в обход Ужгорода к украино-словацкой границе и через город Чоп до КПП "Тиса" на границе с Венгрией.

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"3 участка в этом году восстановят в пределах текущего среднего ремонта, и еще 3 – в пределах капитального. В целом это более 54 км автодороги", – отметил Билецкий.

Напомним, в Украине в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" построят 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных дорог.