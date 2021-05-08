Большой штраф или пять лет тюрьмы. Какая ответственность грозит за запрещенную символику

В Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и "георгиевская" лента

За использование запрещенной в Украине символике грозит немалая ответственность. Об этом напомнили в МВД накануне 9 мая.

Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

- административная ответственность предусмотрена за изготовление и пропаганду "георгиевской" ленты – наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (более 170 тыс. грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащие ее изображения.

Реклама

- уголовная ответственность предусмотрена за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее Зеленский почтил жертв Второй мировой войны. По убеждению президента, важна не дата, а смыслы, которые за ней стоят – "Never again, а не 9 мая".