Бомбардировка Яворовского полигона: число погибших и раненых сильно выросло

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Число погибших в результате ракетного удара по Яворовскому полигону во Львовской области возросло до 35 человек, более 130 получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге 13 марта глава Львовской военной облгосадминистрации Максим Козицкий.

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"На 12:00 почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов. Следовательно, должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале", – отметил Козицкий.

Он предупредил, что команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому нужно следить исключительно за официальными сообщениями.

"Еще раз подчеркиваем и обращаемся ко всем правительствам стран НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закройте небо над Украиной или предоставьте нам военные самолеты! Сейчас, когда обстрелы приближаются вплотную к границам стран НАТО – именно тот решающий момент!" – подчеркнул Козицкий.

Напомним, в ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны, часть ракет была сбита в воздухе.

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В Минобороны назвали авиаудар по Яворовскому полигону терактом

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности возле Львова (Яворовский полигон). Он призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной.

"Россия атаковала Международный центр миротворчества и безопасности возле Львова. Там работают иностранные инструкторы. Информация о жертвах уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границ ЕС-НАТО. Необходимо предпринять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", – подчеркнул он.

Отметим, что этот полигон находится в 25 км от границы с Польшей.