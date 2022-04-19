Борьба с COVID-19 продолжается: бизнес поддерживает украинские больницы медицинским кислородом

Украинские предприятия снабжают больницы медицинским кислородом / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Война заставила украинцев забыть о COVID-19, но, к сожалению, коварная смертельная болезнь никуда не исчезла.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", предприятия группы активно поддерживают медучреждения в этой борьбе.

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Несмотря на военные действия, металлургические комбинаты передают в больницы кислород, необходимый для спасения пациентов с коронавирусом:

с начала марта металлурги "Каметстали" направили 90 тонн кислорода;

сейчас к делу присоединилась "Запорожсталь" – после выхода из консервации произвели и отгрузили 20 тонн медицинского кислорода.

Всего с начала 2022 года предприятия "Метинвеста" предоставили медучреждениям Украины 900 тонн жизненно важного газа. До блокады Мариуполя российскими войсками поддерживали больницы также "Азовсталь" и ММК им. Ильича. Последний отгружал кислород даже после перевода в режим горячей консервации, до 27 февраля.

Металлургия возобновляет работу

Недавно украинские металлургические предприятия начали постепенно возобновлять работу. Частично работают доменные печи на "Запорожстали", что позволит выйти на 40-50% производственной мощности.

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Понемногу возобновляют работу на "Запорожогнеупоре" и "Запорожкоксе". Некоторые компании перевозят мощности на запад и запускают альтернативные производства. Недавно так поступила машиностроительная компания Corum Group.

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

В то же время представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС. Если этого не сделать, в перспективе может остановиться экспорт и приток валюты в бюджет.