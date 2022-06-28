Борьба за Украину: интеграцию в НАТО обсудят на Киевском форуме по безопасности

29 июня в 20:00 Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию, посвященную саммиту НАТО, который в эти дни проходит в Мадриде. Этот разговор об ожидаемых решениях глав государств и правительств Североатлантического альянса и перспективе членства Украины в НАТО продолжит цикл онлайн-встреч КБФ "Борьба за Украину".

Готовится ли НАТО к прямому столкновению с Россией?

Какие новые шаги предпримет Альянс для поддержки Украины?

Что на практике означает подтверждение позиции, что двери Альянса открыты для Украины?

Как на самом деле будет выглядеть интеграция Украины в Альянс?

Какие изменения следует ожидать в новой Стратегической концепции НАТО – новом документе, определяющем направление действий Альянса на долгосрочную перспективу?

Эти и другие вопросы будут в центре внимания нашего обсуждения.

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Прямая трансляция начнется в 20:00 по Киеву на ресурсах КБФ и на нашем сайте

Участники:

Мирча Джоанне , заместитель генерального секретаря НАТО;

, заместитель генерального секретаря НАТО; Арсений Яценюк , премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности; Посол Кристоф Гойсген , председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2020 годах;

, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017-2020 годах; Посол Джон Гербст , директор Центра Евразии Атлантического Совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах;

, директор Центра Евразии Атлантического Совета (США), посол США в Украине в 2003-2006 годах; Джуди Демпси , известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe и главный редактор блога "Стратегическая Европа";

, известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe и главный редактор блога "Стратегическая Европа"; Мелинда Гарринг , заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);

, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета (США); Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский форум по безопасности начал онлайн-цикл "Борьба за Украину". За это время его участниками стали заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламарь (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, президент Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Уилсон, американские генералы Филипп Бридлав, Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дэниел Фрид и Майкл МакФол, посол Франции в Украине Этьен де Понсен, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший помощник государственного секретаря США по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз, а также известные украинские деятели Елена Кондратюк, Ольга Стефанишина, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Наталья Яресько, Роман Шеремета, Андрей Коболев, Елена Зеркаль и другие.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.