"Борьба за Украину". Киевский форум безопасности проведет новую онлайн-дискуссию

12 апреля Киевский форум безопасности проведет онлайн-встречу. Фото: коллаж "Сегодня"
12 апреля в 20:00 Киевский форум безопасности проведет онлайн-встречу, темой которой с начала полномасштабного вторжения России является "Борьба за Украину".
Во встрече примут участие известные политики и эксперты. На этот раз присоединятся к дискуссии:
- Генерал Дэвид Петреус, директор ЦРУ в 2011-12 годах, командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане.
- Посол Дэниэл Фрид, почетный член Атлантического Совета, координатор Государственного департамента США по санкционной политике в 2013-17 годах, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям в 2005-09 годах.
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского Безопасного Форума
- Даниил Лубкивский, директор Киевского Безопасного Форума
Киевский форум по безопасности – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.