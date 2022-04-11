"Борьба за Украину". Киевский форум безопасности проведет новую онлайн-дискуссию

12 апреля Киевский форум безопасности проведет онлайн-встречу. Фото: коллаж "Сегодня"

12 апреля в 20:00 Киевский форум безопасности проведет онлайн-встречу, темой которой с начала полномасштабного вторжения России является "Борьба за Украину".

Во встрече примут участие известные политики и эксперты. На этот раз присоединятся к дискуссии:

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Генерал Дэвид Петреус, директор ЦРУ в 2011-12 годах, командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане.

Посол Дэниэл Фрид, почетный член Атлантического Совета, координатор Государственного департамента США по санкционной политике в 2013-17 годах, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским отношениям в 2005-09 годах.

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского Безопасного Форума

Даниил Лубкивский, директор Киевского Безопасного Форума

Киевский форум по безопасности – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.