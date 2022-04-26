Борьба за Украину. На Киевском форуме по безопасности обсудят санкции против РФ и восстановление Украины

Восстановление Украины обсудят на Киевском форуме по безопасности. Фото Reuters/Киевский форум по безопасности

29 апреля 2022 Киевский Форум по безопасности проводит новую онлайн дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященного обороне нашего государства от агрессии России и консолидации мировой поддержки Украины.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – ведущая международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Реклама

В центре внимания новой онлайн-дискуссии КБФ две главные темы: усиление международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины.

Участники событи:

Майкл Макфол , Посол США в России в 2011-14 годах, Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета.

, Посол США в России в 2011-14 годах, Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета. Наталья Яресько , Министр финансов Украины в 2014-16 годах, Директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико в 2017-22 годах.

, Министр финансов Украины в 2014-16 годах, Директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико в 2017-22 годах. Андрей Коболев , председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-21 годах.

, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-21 годах. Арсений Яценюк , Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума по безопасности.

, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума по безопасности. Данило Лубкивский, директор Киевского Форума по безопасности.

Насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?

Реклама

Что необходимо для полного энергетического эмбарго против России?

Какие приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в ходе онлайн-обсуждения.

Реклама

Трансляция состоится в 20:00-20:45 по Киеву на официальных страницах Форума.

Цикл экспертных дискуссий "Борьба за Украину" был инициирован КБФ с первых недель войны России против нашего государства. Участие в этих онлайн событиях приняли заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, бывший командующий Вооруженными Силами Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, авторитетный американский дипломат Дэниел Фрид, немецкий политик Норберт Реттген и другие известные спикеры.