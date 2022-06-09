Борьба за Украину: предоставление статуса кандидата в члены ЕС обсудят на Киевском форуме по безопасности

10 июня Киевский форум по безопасности проводит новую онлайн-дискуссию из военного цикла "Борьба за Украину", посвященную процессу обретения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

В конце июня Саммит ЕС рассмотрит заключение Европейской Комиссии и примет решение, предоставить ли нашему государству статус кандидата на вступление в объединение. Сегодня идет активная международная работа с участием украинских государственных деятелей, политиков, общественных активистов и экспертов, которые продвигают эту цель.

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К участию в разговоре о состоянии переговорного процесса и его вероятной перспективе Киевский форум по безопасности пригласил политиков, международников, а также непосредственных лидеров этой дипломатической работы.

Участники дискуссии:

Елена Кондратюк , заместитель Председателя Верховной Рады Украины;

, заместитель Председателя Верховной Рады Украины; Ольга Стефанишина , вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Иванна Климпуш-Цинцадзе , председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз; Давид Стулик , старший аналитик Центра безопасности "Европейские ценности" в Праге, в прошлом многолетний представитель делегации ЕС в Киеве;

, старший аналитик Центра безопасности "Европейские ценности" в Праге, в прошлом многолетний представитель делегации ЕС в Киеве; Арсений Яценюк , Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности;

, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности; Данило Лубкивский, директор Киевского Безопасного Форума.

Среди обсуждаемых вопросов:

Получит ли Украина в июне статус кандидата на вступление в ЕС?

Кто поддерживает Украину в рамках ЕС, а какие силы и по каким причинам сдерживают намерения ускоренной интеграции?

Какую "домашнюю работу" должна выполнить Украина и каковы пути взаимодействия с ЕС в ближайшем и среднесрочном будущем?

Эти и другие вопросы будут в центре обсуждения.

Прямая трансляция начнется 10 июня в 19:00 ресурсах КБФ и на нашем сайте

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Цикл "Борьба за Украину" был инициирован Киевским форумом по безопасности с первых недель российской войны. За это время в онлайн-событиях приняли участие заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламар (Калина), писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, американские генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк и Дэвид Петреус, послы США Майкл Карпентер, Дэниел Фрид и Майкл МакФол, бывший Премьер-министр Швеции Карл Бильдт, а также известные украинские деятели Наталья Яресько, Роман Шеремета, Андрей Коболев, Елена Зеркаль и другие.

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.