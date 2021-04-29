Боров в грязной футболке. Пранкеры из России жестко разыграли нардепов Рады (видео)

"Вован" и "Лексус" 25 минут смеялись над народными депутатами, включая "слуг народа" и главу Меджлиса Мустафу Джемилева

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами "Вован" и "Лексус", разыграли группу украинских депутатов, прикинувшись сторонниками осужденного российского оппозиционера Алексея Навального.

Ролик с розыгрышем опубликовали на странице "Вована" в YouTube.

Пранкеры выдавали себя главой штабов Алексея Навального – Леонидом Волковым, и директором Фонда борьбы с коррупцией – Иваном Ждановым.

Они общались по видеоконференции с нардепами Святославом Юрашем, главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, главой комитета по международным делам Александром Мережко, глава делегации Украины в ПАСЕ Марией Мезенцевой и главой Меджлиса Мустафой Джемилевым.

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Пранкеры обсуждали с депутатами, что могли бы сделать какое-то заявление по Крыму, а за это получить от Украины финансирование, однако в ответ на это нардепы припомнили им заявление Навального о Крыме и потребовали четче обозначить свои позиции.

Кроме того, пранкеры спели с депутатами гимн Украины и назвали Корниенко "каким-то боровом в грязной футболке".

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал приговор Алексею Навальному "рекордом беззакония" в России призвал и международное сообщество вмешаться.

Как мы уже сообщали, оппозиционер прекратил голодовку, которая длилась 24 дня. Как он сейчас выглядит – в видеосюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня