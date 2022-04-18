Бойцы ВСУ вернули 10-летней девочке мобильный телефон, отобранный оккупантами (фото)

Бойцы 93-й бригады вернули ребенку смартфон, украденный военными РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" в Сумской области вернули 10-летней девочке мобильный телефон, который у нее отобрали российские оккупанты на блокпосту.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, разведывательное подразделение 93-й бригады "Холодный Яр" проводило операцию на восточном направлении.

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"В плен к нашим ребятам попал механик-водитель из Кантемировской дивизии российских вооруженных сил. При задержании у пленника нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами. Сначала оккупант врал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов. И с этого телефона уже были звонки в Россию, но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "татуся" и "мамуля", – говорится в сообщении.

Холодноярцы начали звонить по телефону на эти номера и оказалось, что телефон принадлежит 10-летней Иванке. Мать девочки Елена рассказала, что военные РФ отобрали у них телефоны во время эвакуации.

"15 марта мы выехали всей семьей по эвакуационному коридору из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне на своей машине "шестерочке", были перепуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные РФ и сказали отдать все телефоны... На блокпосту российские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом, они кричали и запугивали нас. Говорили, что мы их снимаем. Прошло около трех дней, на мой номер позвонили ребята и спросили: это вы мамочка? Я ответила – да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон. Спрашивали, живы ли мы", – говорит она.

Женщина отметила, что была очень взволнована, и поначалу не поверила – "думала, что это какие-то шутки".

"Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам по почте", – рассказала мать девочки.

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Российские мародеры тоннами вывозят из Украины награбленное

В Сеть попало видео, на котором российские военные в Беларуси отправляют домой посылки с украденной в Украине техникой и вещами.

4 апреля активистские проекты "Беларускi Гаюн" и "База данных" опубликовали списки предполагаемых отправителей. "Беларускi Гаюн" утверждает, что идентифицировал 16 солдат, которые послали в Россию грузы весом от 50 до 450 килограммов. "База данных" назвала сразу 69 отправителей и привела такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым можно отслеживать отправления.

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Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск (Алтайский край РФ) – этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление – почти полтонны.