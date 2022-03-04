Британия может поселить беженцев из Украины в особняках российских олигархов

В особняках российских олигархов могут поселить беженцев из Украины. Коллаж "Сегодня"

Власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов.

Об этом сообщает The Times.

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Как заявил вице-премьер Британии Доминик Рааб, правительство Соединенного Королевства может конфисковать особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев.

По его словам, правительство "очень скоро" выдвинет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния.

Кроме того, отмечается, что активы известных российских бизнесменов Алишера Усманова и Игоря Шувалова будут заморожены, и они не смогут путешествовать по Великобритании.

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