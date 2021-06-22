Британия построит в Украине две морские базы: что получит Украина

Церемония подписания меморандума состоялась на эсминце королевского флота Defender, который сейчас в Одессе – в Минобороны двух страны уже прокомментировали

Великобритания построит в Украине две морские базы, чтобы укрепить украинский флот из-за угроз в Черном и Азовском морях. Это предполагает меморандум о морском партнерстве, который представители оборонных ведомств подписали в Одессе.

Там украинские моряки совместно с британскими и американскими проводят морские учения. Церемония подписания состоялась на эсминце королевского флота Defender, который принимает участие в маневрах.

Документ, кроме строительства баз, предусматривает реконструкцию силами НАТО украинских судостроительных предприятий и совместное производство восьми ракетных катеров.

"С помощью британских специалистов будут построены несколько военных морских баз для размещения наших военных, техники, которая будет поставлена в рамках этих контрактов", – рассказал замминистра обороны Александр Миронюк.

Прокомментировал строительство баз и министр оборонных закупок Великобритании Джереми Квин.

"Объектом меморандума является передача передовых минных тральщиков Украине, а также сверхскоростные ракетные лодки", – подчеркнул он.

Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Украина получит от Британии 1,6 млрд долларов на развитие своего флота.