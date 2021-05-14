"Провалил закупки вакцин": Арахамия озвучил причину увольнения Степанова

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что министра здравоохранения Максима Степанова в ближайшее время уволят. Это связано в том числе и с провалом закупки вакцин.

Об этом он сказал в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"С большой вероятностью он будет уволен. Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде и там решит зал", – сказал Арахамия.

Он отметил, что сейчас заявления об увольнении Степанова нет.

"Если нет заявления, тогда мы должны пойти другим путем, который на два дня дольше", – добавил глава фракции.

Арахамия подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление и наиболее вероятным кандидатом на должность министр здравоохранения является главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сказал глава фракции "Слуга народа", все успехи Украины по переговорам о вакцинации это заслуга президента Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.