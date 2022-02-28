Будет хуже, чем в 90-е: Кулеба объяснил россиянам, что их ждет

Кулеба озвучил мрачный прогноз для жителей РФ. Коллаж "Сегодня"

Из-за решения президента РФ Владимира Путина развязать полномасштабную войну против Украины, простых россиян теперь ждет обнищание и ситуацию будет даже еще хуже, чем в 90-х. Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, после санкций Запада, ситуация для российской экономики резко изменилась.

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"Рубль провалился в пропасть, как и вся российская экономика – дно еще не достигнуто, но полет уже начался. Это не краткосрочный эффект, как вам рассказывают на телевидении. Уровень жизни, который у вас был до 24 февраля, до начала захватнической войны, уже не будет. А будет обнищание: уменьшение зарплат и выплат, сокращение рабочих мест, сворачивание инвестиций строительства", – сказал Кулеба.

Министр объяснил, что санкции Запада касаются не только олигархов Путина, но и простых россиян.

"Каждый гражданин России ощутит их на себе. Потеря доступа к современным технологиям, обесценивание сбережений, безработица, гиперинфляция, дефицит и очереди. Пенсионерам станет еще труднее, а молодежь потеряет будущее. Всего за несколько дней Путин вернул всю вашу большую страну в те 90-е, из которых вы, россияне, так хотели навсегда вырваться, но теперь будет значительно хуже", – подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба напомнил, что введены санкции против российских банков, крупнейших госкомпаний, многие страны приостановили выдачу виз.

"Население обеднеет, инфляция пробьет потолок, товары пропадут с потолок, сбережения обесценятся, кредиты подорожают. Малый и средний бизнес понесет потери. Подорожают автомобили и другая техника. Вы не сможете пользоваться кредитными картами, не сможете выехать в Европу или Америку. Я вас не пугаю – это суровая реальность. Все это цена, которую вы теперь вынуждены платить за безумное решение Путина", – резюмировал министр.

Россию настигает наказание за войну

24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где больше триллиона долларов. Крупные банки отсоединяют от американской финансовой системы.

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ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания тоже вводит санкции против Центробанка РФ.

Всяк Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни улететь из европейских стран домой.