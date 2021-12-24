Будет ли снег на Новый год? Свежий прогноз от синоптиков

Погода в Украине на 31 декабря / Коллаж "Сегодня"
31 декабря в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег. В стране будет плюсовая температура.
Об этом сообщают данные на Gismeteo.
Подробности
Осадки будут по всем регионам. В Украине ожидается плюсовая температура, а из-за этого будет дождь со снегом и облачная погода.
Осадки будут идти с самого утра и до позднего вечера.
Погода в Киеве на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Киеве на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода во Львове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Харькове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Одессе на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
В Украине отступают морозы
Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. Синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха.
Теплее всего будет на юге. Там максимально столбики термометров поднимутся до 9 градусов выше нуля.
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