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Будет засыпать всю страну! Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 20 декабря (карта)

Владимир Козырь
20 декабря, 06:00
Кроме осадков в стране ожидаются заморозки

Начало недели в Украине будет снежным/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Кроме того, кое-где ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня по всей территории Украины, кроме Одесской области, прогнозируют снежную погоду. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе ожидается от -2 до +3 градусов тепла. На востоке прогнозируют от -1 до +1 градуса тепла.

В северных регионах – от -2 до 0 градусов. На юге будет 2-4 градуса тепла.

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В Киеве прогнозируют снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе будет идти дождь – 2-4 градуса тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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