Будет засыпать всю страну! Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 20 декабря (карта)

Начало недели в Украине будет снежным/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Кроме того, кое-где ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня по всей территории Украины, кроме Одесской области, прогнозируют снежную погоду. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе ожидается от -2 до +3 градусов тепла. На востоке прогнозируют от -1 до +1 градуса тепла.

В северных регионах – от -2 до 0 градусов. На юге будет 2-4 градуса тепла.

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В Киеве прогнозируют снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе будет идти дождь – 2-4 градуса тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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