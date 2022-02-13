Будут ли выдавать оружие домой и платить резервистам? Интервью с командующим Силами теробороны

Командующий Сил территориальной обороны Юрий Галушкин рассказал о ситуации в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне военной угрозы со стороны России все больше внимания украинцев приковано к безопасности своей Родины. Сейчас проходит набор в Силы территориальной обороны, а к концу марта пункты временной дислокации по всей стране должны быть полностью укомплектованы.

Командующий Силами территориальной обороны Юрий Галушкин в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, каким образом формируются подразделения по всей стране и кто может вступить в ряды теробороны.

Реклама

О численности и сроках

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: поставлена задача, чтобы общее количество Сил теробороны достигло 2 млн граждан. До конца февраля будет завершено формирование теробороны. Сколько подразделений уже укомплектовано и что еще предстоит сделать?

В закон о Вооруженных силах Украины были внесены изменения, где было определено, что количество военнослужащих увеличивается на 11 тысяч. Это 10 тысяч военнослужащих, которые будут служить в силах теробороны, и 1 тысяча военнослужащих, которые будут выполнять задачи в Силах специальных операций и выполнять задачи Движения сопротивления. Это тоже составляющая национального сопротивления.

Если мы говорим о Силах территориальной обороны, то в их составе на постоянной основе действительную службу должны проходить 10 тысяч военнослужащих. По состоянию на настоящее время мы укомплектованы почти на 70%.

Реклама

Мы должны создать в Украине 29 бригад и 150 батальонов Сил территориальной обороны. Это штабы батальонов и бригад, которые в своих пунктах постоянной дислокации будут содержать материально-технические средства, оружие, боеприпасы на приписанный личный состав, то есть заключивших контракт резервиста в этих батальонах и бригадах. Таких резервистов в Украине может быть около 130 тысяч.

Цифру 1,5-2 млн озвучивал главнокомандующий ВСУ. И мы говорили о том, что вообще есть 1,5-2 млн украинцев, готовых к национальному сопротивлению, а не о тех людях, которые войдут в состав Сил теробороны.

Какова ситуация в областях, граничащих с Россией? Насколько там укомплектованы подразделения теробороны?

Реклама

Бригады пограничных областей – таких у нас 13 – укомплектованы на 70-75% личным составом, проходящим действительную военную службу. Это офицеры и контрактники (солдаты-сержанты).

На этих приграничных областях мы и сосредотачиваем главное внимание и считаем их приоритетными.

О правилах формирования теробороны

Каким образом формируют территориальную оборону в Украине?

Первое – это пункты постоянной дислокации, где должны размещаться подразделения Сил теробороны.

Второе – это рекрутинг, то есть набор личного состава на действительную военную службу и заключение контрактов с резервистами для прохождения службы в батальонах и бригадах Сил теробороны.

Третье – это подготовка резервистов, подготовка населения.

Четвертое – процесс планирования, каким образом и до какого периода мы организуем территориальную оборону в Украине.

В марте уже должна быть полностью сформирована тероборона?

Силы территориальной обороны состоят из нескольких составляющих. Это действительная военная служба – те люди, которые приходят ежедневно на службу и выполняют свои задачи в повседневной жизнедеятельности. То есть штаб батальона или штаб бригады. В каждом районе – батальон, в каждой области – штаб бригады. Это тот скелет, на который нарастают резервисты Сил территориальной обороны. Таких людей должно быть 10 тысяч.

К каждому из батальонов должен быть приписан резерв Сил теробороны. То есть резервисты заключают контракт и должны проходить службу или выполнять задания в этом батальоне.

Главная задача – чтобы в районе был батальон, у которого были бы свои резервисты, заключившие контракт с командиром бригады, и в случае развертывания Сил теробороны резервист должен знать, куда прибыть в этот батальон, что ему там выдадут оружие, что там оденут и что он подготовлен и знает, какую задачу и в составе какого подразделения он будет ее выполнять.

До конца февраля мы должны полностью занять пункты временной дислокации. До конца марта мы их должны полностью оборудовать всем необходимым и завершить планирование выполнения задач Силами теробороны.

Об условиях службы и о зарплате резервистов

Кто может подписать контакт? Какие требования к кандидатам?

ВСУ максимально упростили условия вступления и подписания контрактов для резервистов. Все люди в возрасте от 18 до 57 лет могут прийти и заключить контракт, чтобы стать резервистом.

Если у кого-то возникают сложности, мы открыли горячую линию терробороны, где могут дать консультацию, как поступить в ряды резервистов.

В районах и областях есть территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Там можно получить список документов. Человек прибывает в батальон и бригаду. С ним проводят краткую беседу, смотрят на его документы из военного комиссариата. После этого заключают контракт.

Есть ли перечень специальностей, недоступных для женщин?

В Силах теробороны, как и вообще в Вооруженных силах Украины, нет ограничений для женщин.

Как совмещать службу в теробороне с основной работой?

Человек, подписавший контракт (сроком на три года. – Ред.) и пришедший на действительную военную службу, не может больше нигде работать, он служит в ВСУ. То есть он теперь военнослужащий.

Если мы говорим о резервистах, то они не проходят службу в ВСУ, а уходят на работу и там работают. Если он резервист и хочет научиться защищать свою Родину, то он приходит на обучение каждую субботу. Если в течение года человек пройдет 120 часов такой подготовки на выучке, то ему выплатят премию – от 1500 грн.

На обучение могут не приходить люди, имеющие боевой опыт и умеющие пользоваться оружием.

Хватит ли 120 часов на подготовку?

Совершенствованию нет предела. Но есть программа, прописанная на 120 часов. Этого времени достаточно, чтобы человек овладел навыками использования оружия.

Будут ли резервисты без работы получать деньги за службу в теробороне?

Нет. Неработающий резервист не получает денежное обеспечение только за то, что заключил контракт с Силами теробороны. Такие люди получают плату только во время призыва их на сборы.

Работодателям придется отпускать резервистов на военную подготовку, однако не все работодатели на такое согласятся. Как устранить эту проблему?

Государство решает эти вопросы с работодателями. Разрабатывается законопроект, чтобы стимулировать работодателей. Для того, чтобы они побуждали своих рабоников заключать контакт с Силами теробороны.

О том, будут ли выдавать домой оружие

Будут ли оружие выдавать резервистам и как они будут передвигаться по городу с оружием?

Есть подразделения Сил теробороны, и есть добровольческие формирования. Это разные категории. Подразделения Сил теробороны снабжаются штатным табельным оружием в момент, когда они разворачиваются. В обычной жизни оружие и боеприпасы хранятся при батальонах и при бригадах.

Добровольческие формирования – это не штатные подразделения Сил теробороны, а это формирования, в которые можно поступить добровольно. К добровольческим формированиям мы приступим только после завершения планирования. Критерии отбора – это могут быть даже люди старше 60 лет, люди, не приписанные в резерв Р1, Р2, не заключившие контакт резервиста территориальной обороны, это могут быть многодетные родители, люди, имеющие проблемы со здоровьем. Эти люди имеют право при выполнении задач Сил теробороны использовать собственное охотничье оружие, а также могут снабжаться штатным табельным оружием.

Оружие нельзя брать домой ни резервистам, ни добровольческим формированиям.

Как будут проверять подразделения теробороны, чтобы не повторилась история с Южмашем, где Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев?

Я бы не хотел комментировать то, что произошло в Днепре. Служба в Силах теробороны ничем не отличается от службы в других видах ВС и войск. У этих людей будет доступ к оружию.

Раньше мы писали: