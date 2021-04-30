Директор по связям с общественностью Parimatch Украины Вадим Мисюра рассказал в интервью о разновидности азартного бизнеса, о том, почему стоит воспринимать эту индустрию как развлечения и вариант досуга

2021 обещает быть еще более насыщенным на события, связанные с игорным бизнесом. Одновременно запущены три масштабных процесса, которые должны обеспечить дееспособность новой индустрии. Одним из них является изменение отношения общества к бизнесу, который не присутствовал на рынке более 11 лет.

Директор по связям с общественностью Parimatch Украины Вадим Мисюра

- Какой выбор развлечений будет стоять перед гражданами?

- Интересное наблюдение о популизме. Он так построен, что все виды азартного бизнеса сводятся под одну гребенку. Впрочем, если углубиться в этот вопрос, окажется, что игорный бизнес состоит из игры в казино, букмекерства, покера, лотерей, карт, игровых автоматов. У каждого из них есть своя специфика и свой уровень привлечения игроков. Эти понятия нельзя отождествлять ни в коем случае.

Рассмотрим, например, специфику спортивного беттинга. Люди издавна делали ставки во всем мире. Это развлечение выбирали люди, которые следили за спортом, болели за любимых спортсменов и ответственно относились к собственному бюджету. Почему? Потому что беттинг оказался интеллектуальным видом досуга, где можно проявить навыки в математике и логике. Результат игры здесь зависит не исключительно от судьбы, но и от навыков игрока. Это дает возможность прогнозировать течение спортивных событий и анализировать возможные сценарии развития. Некий тренажер для мозгов, в котором еще есть место азарту и нетворкингу. Поэтому давайте сравнивать, по сути, разные виды азартных игр, а не распространять мифы.

- Итак, вы фокусируетесь на букмекерской деятельности. Планирует Parimatch поддерживать спорт, как в предыдущие годы?

- Наш курс по поддержке спорта неизменный. Есть грамотно разработанная стратегия, которой мы будем следовать. За последние годы Parimatch стал партнером многих направлений спорта. Например, мы поддерживаем национальную сборную Украины по футболу, УХЛ (Украинская хоккейная лига – ред.), ФБУ (Федерация баскетбола Украины – ред.). Мы продолжаем вместе развиваться с такими известными спортсменами, как Александр Шовковский, Олег Верняев, или побеждать совместно с ФК "Шахтер".

Вадим Мисюра

Кроме традиционного спорта, компания активно включилась в развитии киберспортивного направлении. И мы видим, что государство также сделало важный шаг в 2020 году, а именно – признало киберспорт официальным видом спорта. Это даст новый толчок индустрии и откроет возможности для роста популярности этого вида спорта среди граждан.

История бренда Parimatch началась именно с украинского рынка. Впоследствии бренд стал международным холдингом, который сейчас представлен на четырех континентах во многих странах мира. Это позволяет нам сотрудничать с международными спортивными клубами, спортивными организациями и дюжиной легендарных спортсменов. Я не знаю другую компанию на украинском рынке, которая имеет контракты с "Ла Лига", "Лестер Сити", "Ювентусом" или "Эвертоном". Нам удалось привлечь звездных спортсменов к амбасадорству бренда, а именно – Конора Макгрегора, Марсело Давида, а также в свое время Майка Тайсона. Эти контракты позволяют нам знакомить украинцев и медиа с легендами спорта и адвокатировать важность развития спортивной сферы в стране на принципиально новом уровне. К тому же мы открываем Украину для легендарных звезд, когда организуем визиты Конора Макгрегора или Майка Тайсона в Киев.

О сложности и вызовах при формировании игорного рынка, стереотипах и мифах в азартном бизнесе читайте в расширенной версии интервью на сайте Укринформ.