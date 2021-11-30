Бустерная COVID-вакцинация начнется, но при одном условии. Что сказал Ляшко

В Украине растут темпы вакцинации населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начнут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года. Однако для этого нужно, чтобы большинство граждан получили хотя бы первую прививку.

Об этом сообщил министр здравоохранения в интервью ВВС.

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Сначала прививки для пожилых – потом бустерная доза

"Вакцин в Украине достаточно. Министерство здравоохранения подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", – сказал он.

Министр отметил, что при этом ВОЗ рекомендует сначала вакцинировать как можно больше людей хотя бы одной дозой прививки, а уже потом приступать к бустерной. Так можно быстрее приостановить активную циркуляцию вируса. Цель 2021 года – вакцинировать 40% населения планеты.

"Мы приближаемся к тому, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%", – добавил Ляшко.

В этом случае власти устанавливают приоритеты для вакцинации людей, которые вообще не привились.

Когда ждать бустерную дозу?

Третью прививку от коронавируса в Украине начнут делать после Нового года.

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"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше", – сказал глава Минздрава.

Дата начала вакцинации бустерной дозой зависит от того, насколько быстро большинство украинцев получат хотя бы первую прививку.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – подытожил он.

Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

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с ослабленным иммунитетом,

онкозаболеваниями;

пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;

пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.