Бустерная COVID-вакцинация начнется, но при одном условии. Что сказал Ляшко

В Украине растут темпы вакцинации населения. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине начнут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года. Однако для этого нужно, чтобы большинство граждан получили хотя бы первую прививку.
Об этом сообщил министр здравоохранения в интервью ВВС.
Сначала прививки для пожилых – потом бустерная доза
"Вакцин в Украине достаточно. Министерство здравоохранения подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", – сказал он.
Министр отметил, что при этом ВОЗ рекомендует сначала вакцинировать как можно больше людей хотя бы одной дозой прививки, а уже потом приступать к бустерной. Так можно быстрее приостановить активную циркуляцию вируса. Цель 2021 года – вакцинировать 40% населения планеты.
"Мы приближаемся к тому, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%", – добавил Ляшко.
В этом случае власти устанавливают приоритеты для вакцинации людей, которые вообще не привились.
Когда ждать бустерную дозу?
Третью прививку от коронавируса в Украине начнут делать после Нового года.
"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше", – сказал глава Минздрава.
Дата начала вакцинации бустерной дозой зависит от того, насколько быстро большинство украинцев получат хотя бы первую прививку.
"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – подытожил он.
Бустерная или третья?
Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.
В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:
- с ослабленным иммунитетом,
- онкозаболеваниями;
- пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
- пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.
Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.