Была в шаге от смерти: в Мелитополе врачи ошиблись с диагнозом и вовремя не обнаружили у женщины рак

Мечтала о ребенке, а оказалась в онкодиспансере. Жительница Мелитополя уверена – в женской консультации ошиблись из диагнозом и вовремя не распознали злокачественную опухоль. Онкологи спасли жизнь пациентки, но она не сможет иметь детей.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Разрушенная мечта

Надежда с мужем мечтали о ребенке. Три года планировали беременность. Все надежды развеялись, когда диагностировали рак. И женщина винит в этом своего гинеколога.

"Если бы она тогда полтора года назад послушала звонившего ей врача УЗИ, сказал, что нужно оперировать, этого бы случая не было. Мне удалили все органы, детей я не смогу иметь", — жалуется жительница Мелитополя Надежда Жадейко.

Онкообследование

Надежде всего 27 лет. И она не понимает, почему гинеколог сразу не назначила онкообследование, хотя другой врач советовал это.

"Довели меня вот до такого состояния. Мой врач сказал, что мне оставалось жить два месяца. У меня метастазы в желудке уже были", — рассказывает женщина.

"В шоке с того, что она направила Надю на операцию, и с того момента ни разу не позвонила по телефону и даже не поинтересовалась, как и что", — говорит муж Надежды Андрей Кривин.

Родные и друзья Надежды в шоке. Среди них бывшая медсестра, работавшая в городской гинекологии. Она знает гинеколога и не понимает, как та могла упустить опухоль.

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"Зная Ольгу Борисовну, я не понимаю, почему действительно она этого не увидела", — отметила жительница Мелитополя Светлана Белоусова.

Как обнаружили опухоль?

Из-за боли и кровотечения Надежда обратилась к врачу. Она назначила процедуры и сказала, что потом пациентка сможет забеременеть. Женщина снова оказалась в больнице с такими же симптомами. И тогда только обнаружили онкозаболевание.

В больнице было проведено служебное расследование. Нарушений в действиях гинекологии не обнаружили, мол, лечила по протоколам.

Что говорит гинеколог?

Гинеколог, которую Надежда обвиняет в халатности, согласилась на интервью. Рассказывает, что рак яичника в таком возрасте очень редкий случай. За последние восемь лет в Мелитополе таких зафиксировали всего два. Так что виновной себя не считает. Говорит, по протоколам Минздрава она не должна была назначать онкообследование.

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"Такого нет в приказе при апоплексии яичника сдавать онкомаркеры. Они не стоят три копейки и женщины за них платят сами только в платных лабораториях. Они сдаются, и если я буду каждому назначать — я в ответственности. Вы приедете, скажете: врач, вы наверняка хотите развести человека на деньги. Я не считаю себя виновной в чем-то. Да, досадно, такая молодая девушка, у нее рак яичника. Но я ей не сделала этот рак", — рассказала заведующая гинекологическим отделением Мелитопольского роддома "Малыш" Ольга Покровенко.

С таким диагнозом Надежде предстоит пройти курс химиотерапии. В ближайшие полтора года все силы и финансы семьи пойдут на это. И уже потом супруги решат, будут ли подавать в суд на действия врачей.

Этапы ранней диагностики рака

ВОЗ сообщает, что от 30% до 50% случаев рака можно предотвратить, если ежегодно проходить профилактические обследования. На начальных стадиях заболевание гораздо лучше поддается лечению.

Три этапа ранней диагностики:

Шаг 1 : осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь.

: осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь. Шаг 2 : клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания.

: клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания. Шаг 3: доступ к эффективному лечению, включающему обезболивание.

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