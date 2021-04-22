Бытовая техника премиум-класса от Miele, Smeg, Neff теперь в сети АЛЛО

Товары Miele, Smeg, Neff в сети АЛЛО имеют гарантию от производителя и сервисное обслуживание

Люксовые холодильники, варочные поверхности, утюги, кофеварки, блендеры, электрочайники и другую бытовую технику от европейских брендов премиум-сегмента теперь можно приобрести в сети АЛЛО. Украинский ритейлер стал единственным в Украине официальным партнером премиальной немецкой марки Neff, а также одним из четырех официальных украинских партнеров брендов Miele и Smeg.

"Эти бренды в мире бытовой техники, как Maserati среди авто, – качественно и статусно, а появление их продукции среди ассортимента АЛЛО отвечает нашей философии – предоставление украинцам возможности приобретать первоклассный товар и обеспечивать для наших покупателей комфортную доставку", – отмечают в сети АЛЛО.

Одним из ключевых преимуществ покупки товаров указанных брендов именно в сети АЛЛО, как официального партнера, является гарантия от производителя и сервисное обслуживание.

"Для установки, подключения или гарантийного ремонта приобретенной, например, стиральной машины или вытяжки, к клиенту приедет специалист (который предварительно прошел квалификационное обучение ). В случае неисправности, он демонтирует и заберет технику, а после ремонта – доставит и установит заново. Те, кто заказывает аналогичную технику этих брендов у неофициальных представителей, рискует отправлять свою посудомойку или микроволновку для гарантийного ремонта за границу – это дополнительные временные и финансовые затраты", - сообщают в АЛЛО.

Посмотреть весь доступный товар указанных брендов и заказать нужную технику можно на сайте allo.ua. Ассортимент пополняется оперативно, так что даже топовые и акционные модели не придется долго ждать.

Доставка мелкой и среднегабаритной бытовой техники на указанную торговую точку АЛЛО составляет 1-2 дня, при заказе крупногабаритной техники сейчас доступна только адресная доставка. Покупатели из Киева и Днепра могут воспользоваться бесплатной доставкой курьера АЛЛО Express по указанному адресу. Срок доставки до столицы составит 2 дня, до Днепра – 3 дня.

В АЛЛО анонсируют, что услуга адресной доставки курьером АЛЛО Express вскоре появится и в других городах. Сейчас же потребители из других регионов могут воспользоваться доставкой почтовых операторов Новая почта и Meest.

Справка

Украинский ритейлер АЛЛО входит в топ-10 интернет-магазинов страны. Работает на рынке бытовой техники 22 года, имеет 345 торговых точек в 140 городах Украины, ежегодно продает 11 млн единиц товаров.

Miele - немецкий производитель бытовой техники премиум-класса. Компания специализируется на производстве стиральных и сушильных машин, кухонных плит, кофеварок, посудомоек и пылесосов. Другая линия производства включает в себя встроенную и кухонную технику (плиты, вытяжки, пароварки, кофемолки, микроволновые печи), а также утюги и холодильники. На сегодня компания Miele – единственный производитель бытовой техники, который выпускает серию собственных моющих средств к своей технике под маркой "Miele Care Collection"

Neff - немецкий бренд бытовой техники премиум-класса, на европейском рынке существует 140 лет. Является одним из ведущих производителей встроенной бытовой техники в Европе. Ежегодно компания NEFF удостаивается отраслевых наград за уникальное сочетание дизайна и функциональности.

Smeg - итальянский бренд элитной бытовой техники, известный во всем мире особенным дизайном, цветовой гаммой и стилем. Уже больше 60 лет Smeg в сотрудничестве с известными мировыми архитекторами создает функциональные и элегантные бытовые приборы, которые отвечают ежедневным запросам потребителей.