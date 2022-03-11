"Бывает, что и сами себя х*ярим": оккупант рассказал об огромных потерях РФ

Российские оккупанты в разговорах со своими близкими опровергают официальные данные РФ о своих потерях.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного со своим отцом, который опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, уточнив, что перехваты предоставлены союзниками Украины.

- Нас обстреливали нах** и бомбили б**!

- Сын, я миллион раз проклял себя, что тебе контракт этот сосватал, бл***!

- Хочу домой, нах**!

- Есть погибшие?

- Дох**. Бывает такое, что и сами себя х*ярим.

- Сами себя?

- Долбо**ы потому что е**ные!.. У нас безвести пропавших дох** тоже. Я один из отделения остался. У нас взвод был 22, осталось 8. Нас с самого начала нае*нули по крупному пару раз. Я бл*** столько крови, раненых, мертвых – не видел никогда!

- По новостям 500 погибших всего и 1500 раненых

- Такой п***еж е**ный. На самом деле, все х*ево.