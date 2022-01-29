Царит дедовщина. Что известно о части, в которой служил днепровский стрелок Рябчук (видео)

Что стало последней каплей, когда ненависть к товарищам переросла в убийство? После жестокого расстрела на "Южмаше" в Днепре начала распространяться версия, что Артемия Рябчука травили другие солдаты. Позже о подобных фактах стали говорить и военные, служившие в подразделении раньше. Корреспондентка "Сегодня" Елена Гончаренко пообщалась с теми, кто убеждает, что ощутил на себе издевательство сослуживцев.

Одна из версий стрельбы

Он проснулся ночью на час раньше всех. А потом в упор расстрелял пятерых, стольких же и ранил. Что заставило парня убивать своих? Едва ли не сразу распространилась версия — товарищи травили Артемия Рябчука. Это признает и командование Нацгвардии.

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"У него был конфликт примерно три недели назад, точнее не у него, а между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он доложил командиру своего взвода", — рассказал экс-командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан.

Руководители вроде бы на это не отреагировали. А товарищи начали обзывать "стукачем". Тогда он и отомстил. Действительно ли травили Артемия? Солдат его части проверяют на полиграфе.

Дедовщина в воинской части

О фактах дедовщины в части, где произошла трагедия, стали говорить и другие военные, ранее служившие там.

"Кричали: вы никто, вы пришли служить, вы здесь рабы", — говорит демобилизованный Назар.

Назар демобилизовался из этой части в прошлом году. По его словам, кражи, травли и избиения — обычное дело для части.

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"Ребята, которые только пришли служить, там не захотели то делать то, — было рукоприкладство. Это все знали командиры рот, командиры батальонов. Это все затухало", — вспоминает Назар.

Систематически притесняли и даже доводили до самоубийства. Сергей Косяк помогает тем, кто столкнулся с издевательством в казармах. И говорит: только по этой части к нему обращалось с десяток бывших призывников.

"Начиная от сексуального домогательства — заканчивая просто бредовыми вещами. Травили, запугивали уволить по статье, чуть ли не в психушку отдать. Командиры этих частей чувствуют абсолютную власть", — говорит председатель ОО "Международный центр помощи" Сергей Косяк.

Дедовщина в армии известна еще из Советского Союза, до сих пор тянется в украинские казармы. Эксперты объясняют причину. Военных психологов в армии не хватает. Не хватает и самих срочников, поэтому часто призывают всех подряд. А уже в части нормального диалога между руководителями и солдатами нет.

"Если у военного срочной службы есть беда, и он обращается, ему говорят, если есть проблема — вот лейтенант, ты к нему идешь и он должен решать. Это так должно быть. А на самом деле — много нецензурной брани, обесценивания: "ты никто, звать тебя никак, берешь тряпку и идешь мыть туалет", — рассказал военный психолог Андрей Кузенчук.

Артемий Рябчук, когда рассказывает детали расстрела, — не отдает себе отчета, что натворил, замечают психологи, и о содеянном не сожалеет. Можно ли было предотвратить трагедию, если бы с парнем разговаривали? Как он прошел медосмотр, в частности у психиатра? Это выяснит специальная комиссия.

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Трагедия 27 января

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам мужчины, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.

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