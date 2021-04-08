Целое поле техники: вблизи Украины обнаружен новый военный лагерь РФ (фото)

Россия концентрирует у границ Украины огромные силы. Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли новый полевой лагерь оккупантов в Воронежской области, где замечено большое скопление военной техники.
Они опубликовали соответствующие снимки, в том числе и спутниковые.
Лагерь российских военных расположен в районе полигона Погоново, что в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями – он там появился в конце марта – в начале апреля. Примечательно, что значительная часть переброшенной туда техники относится к Центральному военному округу – до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров.
Военный аналитик Том Баллок сообщил, что бронеавтомобили "Тигр" без тактических знаков указывают либо на одну из бригад спецназа ГРУ, либо на разведывательное подразделение.
"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", – отмечают в CIT.
В свою очередь руководитель CIT Руслан Левиев в интервью BBC Украина рассказал, что Россия перебросила туда псковских десантников, мотострелковые подразделения из Кемеровской области, Сибири, Кавказа, Дагестана, танковые соединения из центральной части России, ракетные системы "Ураган", "Град" и многое другое. При этом он называет расстояние в 170 км до Украины, если ехать по дороге.
"Перечень вооружений, которые стягиваются, большой. И он больше наступательный, чем оборонительный… Это больше похоже на подготовку к наступлению, чем к обороне от наступления", – сказал он.
Расследователь также подтвердил, что это новый лагерь, который сформирован совсем недавно, а местные жители говорят, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой. Там же находятся полевой госпиталь, кухня.
Тем временем Россия начала масштабную проверку своих войск. Как сообщали новости "Сегодня", масштабные учения пройдут в ряде регионов страны – от границ с Украиной и аж до Камчатки.
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