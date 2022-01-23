Целых 500 блюд! В Украине расширят новое меню для школ – когда ждать рецепты

С 1 января в школах ввели новое меню / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине разрабатывают обновленный сборник рецептов для школ. Всего в перечне будет их 500: кроме 160 уже утвержденных блюд, добавят еще 340 новых.

Об этом соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко рассказал "Обозревателю".

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По словам шеф-повара, сейчас они с командой разрабатывают новые блюда для школьного меню. Эти рецепты помогут работникам школ составлять уникальные меню, которые будут отвечать новым нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.

Когда выйдет новый сборник рецептов?

Технологические карты команда передаст на экспертизу в Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН и Госпродслужбу этой весной. Уже готовый сборник должен выйти в середине 2022 года.

Коротко о новом школьном меню

Обновленное меню в школах ввели с 1 сентября 2021 года. До 1 января 2022 года был переходной период, а с нового года нормы обязаны соблюдать все школы.

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В меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров. В то же время увеличили количество овощей, фруктов и мяса. В школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие напитки, продукты с высоким содержанием сахара или соли, красителей и ароматизаторов.

Однако новые правила понравились не всем. Родители школьников жаловались, что теперь их дети не хотят есть в столовой, а сами блюда походи на "баланду".

На сайте президента даже появилась петиция, автор которой, отец школьницы Владислав Тауцкий, категорически требует отменить новое меню в школах.

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Директор одной из ведущих школ в Житомирской области рассказала "Сегодня", что ни одно из новых блюд на нее не произвело эффекта. Хотя власти и учитывали тот факт, что готовить новые блюда будут на старом оборудовании, гладко все не получается. Часто еда прилипает к поверхностям. А универсальных печей у школ нет.