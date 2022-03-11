"Целью являются жилые дома": российские летчики с января знали, что будут бомбить Украину

Оккупанты попали в плен 7 дней назад / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты, который попал в плен, признались, что военные РФ еще в январе 2022 года узнали о том, что они начнут вторжение в Украину и будут ее бомбить.

"Нам сказали о том, что мы будем бомбить Украину. На территорию нашей части начали свозить боеприпасы, а также мы начали тренировки на малых высотах, преодолениях ПВО и т.д.. Официально это проводилось, как подготовка и участие в совместно российско-белорусском учении "Союзная решимость 2022"", – говорит подполковник Максим Криштоп.

Видели, что их цель – жилые дома

Боевое распоряжение про вторжение российские военные получили 23 февраля с 18:00 до 21:00. Дальше был приказ по нанесению ударов по территории Украины начиная с 24 февраля.

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"Я увидел, что целью являются жилые дома. Но преступный приказ я все равно выполнил. После чего был сбит. Прекращайте выполнять приступные приказы и бомбить мирные города. Я считаю, что эту войну мы уже проиграли", – добавил Максим Криштоп.

"Меня отправили, как наживку"

По словам сбитого российского летчика Алексея Головенского, руководство им постоянно доводило, что Украина слаба в противовоздушной обороне.

"Нам говорили, что в Украине все старое, что все не работает. Поэтому летайте, вторгайтесь и ничего не бойтесь. Меня мое руководство отправило, как наживку на верную смерть. Я нахожусь тут уже 7 дней. Со мной даже разговаривают на русском языке. Как нам преподносят фашизм, антироссия, то я до сих пор этого тут не увидел", – добавил Алексей Головенский.

Мама российского летчика Алексея Головенского находится в Полтавской области. Также он добавил, что родственники его жены живут в Харькове. Военный добавил, что у них отобрали телефоны и они не могли связаться со своими близкими.

Российский оккупант, который бомбил собственную мать в Украине, попал в плен

Российский военный из оккупированного Крыма бомбил самолетом собственную мать в Полтавской области.

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В СБУ сообщили, что мать узнала о том, что самолет ее сына сбили, а он попал в плен, из украинских новостей:

"Теперь с оккупантом, которого сбили 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит по всей строгости закона! А Украина обязательно победит!".

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