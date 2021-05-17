Часть областей Украины могут перейти в зеленую зону – Шмыгаль

Согласно последним данным, в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского.

По его словам, почти все области сейчас находятся в желтой зоне.

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"Черкасская область – единственная в оранжевой"зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа. Смягчение будет возможно только после того, как будет вакцинировано большинство украинцев.

Напомним, во Львовской ОГА ожидают, что заболеваемость ковидом в ближайшее время начнет расти, ведь люди не придерживались карантина на праздники.