Часть Украины будет засыпать снегом: погода на 27 декабря (карта)

Заморозки спровоцируют гололедицу на дорогах/Коллаж: "Сегодня"
В понедельник, 27 декабря, в Украине местами прогнозируют осадки. Снег стоит ожидать на западе и юге страны. По сравнению с предыдущим днем осадков не будет в северных регионах, а также на востоке.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня снег будет идти во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму. На остальной территории ожидается переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.
На западе ожидается от -5 до +1 градуса. На востоке прогнозируют 6-8 градусов ниже нуля.
В северных регионах – от -2 до -6 градусов. На юге — от -5 до + 3 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, 4-6 градусов ниже нуля, а в Симферополе стоит ожидать мокрый снег – 1-3 градуса тепла.
Из-за заморозков в некоторых областях возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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