Часть Украины будет засыпать снегом: погода на 27 декабря (карта)

Заморозки спровоцируют гололедицу на дорогах/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, в Украине местами прогнозируют осадки. Снег стоит ожидать на западе и юге страны. По сравнению с предыдущим днем осадков не будет в северных регионах, а также на востоке.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня снег будет идти во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму. На остальной территории ожидается переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.

На западе ожидается от -5 до +1 градуса. На востоке прогнозируют 6-8 градусов ниже нуля.

В северных регионах – от -2 до -6 градусов. На юге — от -5 до + 3 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 4-6 градусов ниже нуля, а в Симферополе стоит ожидать мокрый снег – 1-3 градуса тепла.

Из-за заморозков в некоторых областях возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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