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Часть Украины накроет снегом: погода 24 января

Владимир Козырь
24 января, 06:00
В этот день во всех областях нашей страны ожидается морозная погода, а также сильный ветер

Осадки ожидаются в некоторых областях/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет холодной. В некоторых регионах прогнозируется снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Из-за морозной температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня снег прогнозируется в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет облачно.

На западе ожидается 4-8 градусов мороза. На востоке прогнозируется -3-6 градусов.

В северных регионах – 4-7 градусов ниже нуля. На юге ожидается -2-5 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 4-6 градусов мороза, а в Симферополе — -2-4 градуса.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.