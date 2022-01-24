Часть Украины накроет снегом: погода 24 января

Осадки ожидаются в некоторых областях/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет холодной. В некоторых регионах прогнозируется снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Из-за морозной температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня снег прогнозируется в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет облачно.

На западе ожидается 4-8 градусов мороза. На востоке прогнозируется -3-6 градусов.

В северных регионах – 4-7 градусов ниже нуля. На юге ожидается -2-5 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 4-6 градусов мороза, а в Симферополе — -2-4 градуса.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда: