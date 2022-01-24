Часть Украины накроет снегом: погода 24 января

Осадки ожидаются в некоторых областях/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет холодной. В некоторых регионах прогнозируется снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Из-за морозной температуры возможна гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня снег прогнозируется в Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет облачно.
На западе ожидается 4-8 градусов мороза. На востоке прогнозируется -3-6 градусов.
В северных регионах – 4-7 градусов ниже нуля. На юге ожидается -2-5 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, 4-6 градусов мороза, а в Симферополе — -2-4 градуса.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.