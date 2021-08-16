Чаусу продлили арест: до какого числа судья будет дома

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

После начала заседания суд принял решение рассматривать вопрос в закрытом режиме. Но в результате арест был продлен.

"ВАКС продолжил меру пресечения Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней до 15.10.2021 и соответствующие обязанности на этот срок", – написал в Telegram его адвокат ростислав Кравец.

Отметим, что это уже второй суд за день для Чауса. Утром Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты и оставил в силе арест судьи.

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Судья Николай Чаус

Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.

В то же время СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.

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