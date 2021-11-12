Черкассы переходят в красную зону и шокирующие кадры с COVID-реанимации и морга — главные новости за ночь

Количество населенных пунктов в "красной зоне" растет, а в Полтавской области показали COVID-ситуацию на фото и видео/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Черкассы переходят в красную зону: как будут работать школы и детсады

С 12 ноября Черкассы переходят в красную зону карантина. Школьники уходят на дистанционку, но при этом некоторые учебные заведения продолжат работать в очном режиме.

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Как в Украине работают школы и садики во время жесткого карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

Полтавская ОГА показала шокирующие кадры из COVID-реанимации и морга

Столичный видеоблогер Антон Гура выпустил видео с Полтавской больницы №5, где лечат больных на коронавирус. Он заявил, что по его инсайдерской информации, официальные данные о заполненности коек в медучреждении не соответствуют действительности и на самом деле там лечатся единицы. В свою очередь, Полтавская ОГА показала фото и видео из COVID-реанимации и морга.

В некоторых больницах Полтавской области места для больных на коронавирус почти закончились/Коллаж: "Сегодня"

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У мигрантов Лукашенко появилась новая "жертва" – штурмуют не только Польшу

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 нелегалов, которые попали в ЕС через территорию Беларуси. В ближайшее время эта страна ожидает прибытия большего количества беженцев.

Первые группы нелегалов прибывают в Финляндию / Коллаж "Сегодня"

Все идет по плану: космический корабль Crew Dragon пристыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в четверг, 11 ноября, пристыковался к Международной космической станции (МКС). На его борту находятся четверо астронавтов.

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