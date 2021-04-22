Чернобыль может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Через 35 лет после трагедии на ЧАЭС Украина решила добиваться, чтобы 30-километровую зону отчуждения признали всемирным достоянием мира

Украинское правительство запустило кампанию по признанию популярной среди туристов со всего мира Чернобыльской зоны отчуждения объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что включение Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – первый и важный шаг на пути к тому, чтобы это прекрасное место стало уникальным объектом, представляющим интерес для всего человечества", – заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в преддверии 35-ой годовщины самой страшной ядерной аварии в истории.

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Он отметил, что перед подачей заявки в ООН Чернобыль необходимо включить в национальный список культурного и исторического наследия Украины. Этот вопрос уже обсуждается.

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По словам Ткаченко, зона отчуждения является не только символом поминовения, но и напоминанием об истории и правах людей.

Также министр надеется, что в скором времени Чернобыльская зона снова начнет привлекать посетителей, которых поубавилось из-за коронавирусной пандемии. Как мы уже сообщали, с этой же целью в Чернобыле планируют за три года починить основные трассы по программе "Большое строительство".

Напомним, что накануне Кабинет министров внес радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле в Госреестр недвижимых памятников Украины.