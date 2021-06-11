Членство Украины в НАТО остается в силе – глава Представительства Альянса в Украине

Глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что согласие НАТО с тем, что Украина должна присоединиться к Альянсу, остается в силе.

Об этом он сообщил во время Молодежного Киевского форума.

"Будущее этой страны лежит именно на этих людях, и именно от вас, молодых лидеров, зависит, какой будет Украина через 10, 20 или 30 лет. Я предположу, что вы видите будущее Украины как мирного, процветающего государства, которая твердо закрепилась в семье евроатлантических демократий, преданность общим ценностям, и это видение разделяют страны-члены НАТО", – обратился Винников к участникам Форума.

По его словам, в прошлом году НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями, и это является "признанием значительного вклада Украины в евроатлантическую безопасность".

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"Это означает, что НАТО не признает и не будет признавать незаконной аннексии Крыма, и Альянс неоднократно осуждал продолжение российской агрессии на Востоке Украины и продолжает призывать Россию вывести свои войска, вооружение и прекратить оказывать поддержку боевикам", – пояснил он.

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Александр Винников добавил, что в результате российской агрессии России, НАТО практически приостановило все сотрудничество с этой страной, оставив открытыми политические каналы коммуникации.

"Мы поддерживаем амбициозные широкомасштабные планы реформ в Украине, которые идут на пользу ее гражданам и продвигают государство в направлении ее евроатлантических стремлений. Украинский стратегический курс на членство в НАТО закреплен в вашей Конституции, и в прошлом году также был включен в новой стратегии национальной безопасности Украины", – подчеркнул Глава Представительства НАТО в Украине.

Как мы уже писали, Яценюк напомнил Путину, что Украина уже давно получила гарантии вступления в НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Путин рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс, и в этом ничего смешного нет.