Что делать, если нашли Telegram-канал оккупантов с "Z"-символикой

Оккупанты собирают данные о ВСУ в Telegram / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала вторжения РФ в Украину оккупанты в соцсети Telegram создали массу чатов и каналов с символом "Z" в названии (в разных вариациях). Если обнаружили такой канал, сообщить об этом можно с помощью украинского канала и бота.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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В центре отметили, что с помощью этих каналов РФ собирает информацию, чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам.

"Значительную часть этих каналов наполняют подразделения информационно-психологических операций ВС РФ, а некоторые из них — российские военные корреспонденты", - сказали в Центре противодействия дезинформации.

Куда писать, если нашли такой канал?

Если вы увидели в Telegram канал либо чат с различными интерпретациями использования символа Z (руZZкие, время Z и т.д.), сообщите об этом в @stop_russian_war_bot или https://t.me/stoprussiachannel. Эти ссылки нужно забить в поиск в Telegram.

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Канал, где будет информация о чатах оккупантов

Ситуация в Украине 8 марта

С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.