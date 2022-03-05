Что делать, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание – инструкция

Какие каналы могут быть доступны в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты могут отключить украинское эфирное вещание. Однако можно получить бесплатный доступ к украинским телеканалам несколькими способами.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.

Реклама

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

На YouТube. Большинство украинских каналов имеют каналы на YouТube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице YouТube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео: качество – 360р или 480р, этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

Реклама

Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua.

Также напомним, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе: ведущие национальные телеканалы UA:Первый, "Рада", "1+1", "Украина", ICTV, СТБ, "Интер", "Украина 24", ТРК "Киев" объединились, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.

Враг в отчаянии бомбит то, что осталось целым

В Сумах с 5 утра слышны мощные взрывы во всех частях города. Стекла дрожат. Как сообщает "Сегодня", бомбят со стороны микрорайона Химик. Там наверняка враг добивает то, что не разрушил в результате авианалета.

Реклама

В частности, подстанцию, питающую электроэнергией большую часть Сум. В городе предупредили об уличных боях. Людей просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Сирен в городе не слышно. Есть проблемы с сигналом. Слышен гул самолета над Сумами.