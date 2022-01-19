Что делать при появлении симптомов "Омикрона": инструкция

Симптомы "Омикрона" похожи на ОРВИ, поэтому немедленно нужно обращаться к врачу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине участились случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". При появлении первых симптомов важно сразу обратиться к врачу, чтобы остановить распространение вируса и уменьшить риск осложнений.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Реклама

Что делать, если появились симптомы COVID-19?

Оставайтесь дома

Позвоните сразу же своему врачу

Опишите свои симптомы. Расскажите о том, контактировали ли вы с людьми, которые могут быть инфицированы

Придерживайтесь инструкции своего врача

В неотложном состоянии срочно вызывайте скорую помощь по номеру 103:

Боль в груди

Тяжелое дыхание, отдышка в состоянии покоя

Признаки дыхательной недостаточности

Сатурация с уровнем кислорода в крови менее чем 92%

Нарушение сознания

Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии

Главные симптомы "Омикрона"

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

насморк (73%)

головную боль (67,5%)

усталость (63,5)

чихание (60%)

боль в горле (59,6%)

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом вместе с указанными выше симптомами также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел базовый курс вакцинации против COVID-19.

Реклама

Как стало известно, новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

Также единичные исследования указывают, что происходит смещение заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8.

Есть риск повторного заражения

Также увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

Реклама

Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

В то же время пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной "Омикроном". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Что делать, если появились симптомы ОРВИ?

При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление тестирования на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Ранее мы писали: