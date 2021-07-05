Что дешевле – лечение или профилактика? Каждый восьмой украинец умирает от онкологии (видео)

Каждый третий житель страны проходил медосмотр более двух лет назад

Двое из трех украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней. Каждый восьмой – от онкологии. Смертей было бы меньше, если бы мы вовремя обращались к врачам. Но обследуются далеко не все. Корреспондент "Сегодня" Ирина Щербак посчитала – во сколько обходится пациенту и государству расплата за отсроченный визит к врачу.

Каждый третий – проходил медосмотр более двух лет назад. Таковы данные опроса исследовательской компании Gradus Research. Одна из главных причин, которую называют в основном женщины – стоимость обследования. Но не дешевле пройти медосмотр сейчас, чтобы не отдать все деньги потом?

У Вас рак – это Юлия Балан услышала в двадцать пять.

"Мне поставили рак кишечника", – говорит жительница Киева Юлия Балан.

Обследовалась девушка постоянно, – и последние два года обзор проигнорировала.

"Я пропустила тот момент, когда можно было заподозрить, что что-то с организмом не так", – добавляет Юля.

Юлия посчитала, сколько стоило лечение – 75 тысяч долларов. Если бы болезнь диагностировали раньше, то она бы лечилась и проще, и дешевле.

"Пациенты обращаются за медицинской помощью в основном, когда у них что-то болит или крайне беспокоит. А когда они себя чувствуют удовлетворительно, думают, что не нужно приходить к врачу", – говорит семейная врач Центра ПМСП 1 Днепровского района Киева Людмила Бабешина.

Отсюда и неутешительная статистика – 408 721 людей ежегодно умирают от сердечно-сосудистых болезней, а это, например, целый Мариуполь. Еще 77862 – от рака.

"У нас люди не доживают до преклонного возраста. Они умирают в 40-45 лет. А это трудоспособное население, это наша экономика, это период репродукции, когда человек может спокойно жить", – сообщает заведующая отделом Центра общественного здоровья Ирина Соколова.

Но вместо жить – миллионы украинцев лечатся. Часто стартуют с неизлечимой стадии.

"Лечение онкологии может стоить там от 2-х тысяч долларов и выше, даже иногда и до 30-40 тыс. долларов в год. Если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, то, конечно, что расходные материалы невероятно дорогостоящие и лечение может стоить там от 50-ти тысяч гривен до нескольких сот тысяч гривен", – добавляет эксперт в сфере здравоохранения Антон Шкиряк.

Диагноз – запущенные болезни. Рецепт – регулярные медосмотры. Или, как модно сейчас говорить, – чек-апы. В наследство нам остался список тех, от кого проходить медосмотр требуют на работе педагоги, медики, водители, продавцы, официанты, повара. Но и они не всегда доходят.

Сколько же людей проходят, хотя бы на бумаге, ежегодный обзор, мы спросили в Минздраве, но там не знают.

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Все может обойтись значительно дешевле. Минимальное обследование в столичной частной клинике – от двух тысяч гривен. Расширенное – шесть с половиной. Получается – полный контроль вашего здоровья не дороже чашки кофе – 18 гривен в день.

Выгодно? А можно и не платить. Обзор в государственной клинике устроит семейный врач.

Ранее мы писали, что Роналду с невестой оплатили лечение семилетнего мальчика, больного раком.