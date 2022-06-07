Что изменится для школьников с 1 сентября: анонс от МОН

Андрей Витренко анонсировал изменения в школьной программе Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября в офлайн-режиме. Это значит, что всем учащимся будет необходимо посещать учебные заведения.

Об этом сообщил замминистра образования Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

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Какие изменения

По его словам, 1 сентября образовательный процесс будет возобновлен в режиме офлайн. Это означает, что дети, студенты должны пойти в школу, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования.

"Т.е. я призываю наших детей готовиться к оффлайн-процессу в украинском образовании", – заявил Витренко.

Кроме этого, заместитель министра образования анонсировал изменения в школьной программе из-за войны. В частности, в школах преподаватели будут рассказывать учащимся, как правильно обращаться со взрывоопасными предметами, а также во время преподавания предмета "Защита отчизны" МОН укрепит национально-патриотическое воспитание.

"Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. Будет отдельный блок по поводу противоминной деятельности", – сказал Витренко.

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Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в этом году выпускники будут сдавать вместо ВНО национальный мультипредметный тест онлайн, однако физическое присутствие в центре тестирования все равно нужно.

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