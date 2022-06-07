Что изменится для школьников с 1 сентября: анонс от МОН

Андрей Витренко анонсировал изменения в школьной программе Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября в офлайн-режиме. Это значит, что всем учащимся будет необходимо посещать учебные заведения.
Об этом сообщил замминистра образования Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.
Какие изменения
По его словам, 1 сентября образовательный процесс будет возобновлен в режиме офлайн. Это означает, что дети, студенты должны пойти в школу, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования.
"Т.е. я призываю наших детей готовиться к оффлайн-процессу в украинском образовании", – заявил Витренко.
Кроме этого, заместитель министра образования анонсировал изменения в школьной программе из-за войны. В частности, в школах преподаватели будут рассказывать учащимся, как правильно обращаться со взрывоопасными предметами, а также во время преподавания предмета "Защита отчизны" МОН укрепит национально-патриотическое воспитание.
"Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. Будет отдельный блок по поводу противоминной деятельности", – сказал Витренко.
Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в этом году выпускники будут сдавать вместо ВНО национальный мультипредметный тест онлайн, однако физическое присутствие в центре тестирования все равно нужно.