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Что происходит на Донбассе: "Свобода слова Савика Шустера"

18 февраля, 21:18
Также в студии обсудят ультиматум Путина по вступлению Украины в НАТО

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 18 февраля, в 21:00 эксперты попытаются разобраться в том, что сейчас происходит на Донбассе.

Еще одной темой станет ультиматум президента РФ Владимира Путина относительно вступления Украины в НАТО и какое будущее ожидает Россию в случае признания "Л/ДНР".

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Среди гостей студии:

  • Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019 гг), лидер партии "Европейская солидарность";
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016гг);
  • Игорь Смешко, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003-2005гг);
  • Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019-2020гг);
  • Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007-2009гг);
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".