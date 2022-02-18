Что происходит на Донбассе: "Свобода слова Савика Шустера"

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 18 февраля, в 21:00 эксперты попытаются разобраться в том, что сейчас происходит на Донбассе.

Еще одной темой станет ультиматум президента РФ Владимира Путина относительно вступления Украины в НАТО и какое будущее ожидает Россию в случае признания "Л/ДНР".

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Среди гостей студии: