Что происходит на Донбассе: "Свобода слова Савика Шустера"

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 18 февраля, в 21:00 эксперты попытаются разобраться в том, что сейчас происходит на Донбассе.
Еще одной темой станет ультиматум президента РФ Владимира Путина относительно вступления Украины в НАТО и какое будущее ожидает Россию в случае признания "Л/ДНР".
Среди гостей студии:
- Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019 гг), лидер партии "Европейская солидарность";
- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016гг);
- Игорь Смешко, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003-2005гг);
- Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019-2020гг);
- Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007-2009гг);
- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
- Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".