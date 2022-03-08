"Что тебе дали те москали?": офицер ВСУ обратился к брату из Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный поддерживает войну против Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Подполковник ВСУ Николай Кондрацкий обратился к своему двоюродному брату – депутату российской Госдумы – "госдуры", заместителю председателя комитета по безопасности Анатолию Выборному. Кондрацкий призвал его не позорить семью и остановить войну.

Видеообращение разместил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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Как объяснил подполковник, его брат в 2014 году активно выступал за аннексию Крыма. Также активно выступал и голосовал за ввод войск на Донбасс. И сегодня это человек, выступивший за признание так называемых "ЛДНР".

"Я хочу звернутися до тебе, брате. Я сейчас перейду на русский язык, потому что я так понимаю, нашу рідну мову ти забув. Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушку, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку, как мы встречались нашими семьями в домашнем кругу, как мы ходили на кладбище и навещали наших бабушку и дедушку. Хочу спросить у тебя, брат. Скажи, почему так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты?" – спросил Кондрацкий.

Он добавил, что ракеты летят и в сторону Одессы, где сейчас живет родной брат депутата Госдумы Выборного.

"Что тебе дали те москали? Кроме миллионов. Эти миллионы уйдут, а душа твоя останется там. Наши родители похоронены рядом. Они, наверное, переворачиваются в гробах. Ты понимаешь, что ты наделал? Благодаря тебе фамилия Выборный проклята. Делай выводы и делай все, чтобы эту войну остановить как депутат Госдумы", – добавил подполковник ВСУ.

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