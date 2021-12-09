"Что-то грохнуло и затряслись окна": в Черниговской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Корюковском районе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Это произошло 7 декабря.

Такую информацию обнародовал Главный центр специального контроля.

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Землетрясение произошло в 16.45. Его эпицентр находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт Холма, на глубине 10 километров.

По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым.

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Почувствовали ли землетрясение местные

По данным ученых, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В местных пабликах жители Корюковского района уже начали обсуждать землетрясение.

"Землетрясение на Корюковщине. Считаете, что такого не может быть? Оказывается, что может. И оно было", – написал местный житель Виталий Сергийко.

Своими впечатлениями в комментариях поделилась еще одна жительница Черниговской области Анита Бульчак:

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"Так было село Козыловка Холминской ОТГ. Что-то стукнуло, словно что-то сильно упало. И в одной комнате оконное стекло затряслось".

Главный центр специального контроля призывает местных жителей, почувствовавших толчки, сообщить о своих ощущениях по ссылке: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/. Это должно помочь в уточнении энергетических параметров землетрясения.

Как правило, землетрясения в Украине происходят в районе Карпат.

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