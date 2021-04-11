Что-то пошло не так: Минздрав обновил зоны карантина

В воскресенье, 11 апреля, Минздрав обновил перечень регионов по зонам карантина. Несмотря на то что в Кабмине анонсировали выход Закарпатской области из красной зоны, она все еще там остается.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 11 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей:

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

За последние сутки Харьковская область перешла из оранжевой в красную зону. Там ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Местные власти приняли решение ужесточить карантин с 10 апреля. Детские сады, метро и общественный транспорт будут работать в обычном режиме. Ограничения ввели не только в области, но и в Харькове.

Закарпатская область неожиданно осталась в красной. Хотя министр Кабинета министров Олег Немчинов анонсировал изменения.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить: – с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", – написал он.

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В оранжевой зоне карантина находятся:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

В желтой зоне традиционно находится Херсонская область, а 10 апреля к ней присоединилась Ивано-Франковская.

Напомним, в Минздраве прогнозируют, что в среднем выход из красной зоны к показателям желтой у регионов занимает 3-4 недели.

Отметим, что в Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля. Там продолжают действовать все карантинные ограничения, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

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