"Что вы наделали?": загадочный палец сорвал брифинг Кулебы

Дмитрий Кулеба не справился с камерой / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Технический сбой произошел во время онлайн-брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он говорил о том, что никаких обстрелов на Донбассе Украина не проводила. В этот момент на объективе камеры появился чей-то палец, который перекрыл обзор на несколько секунд.

"Тут мне пальцем закрыли камеру люди, которые пытаются помочь", — сказал Кулеба и попытался поправить камеру, но не смог с первого раза повернуть ее правильно, из-за чего изображение оказывалось то на боку, то вверх ногами.

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"Что же вы наделали... Теперь оно не переворачивается", — сказал министр. Не справившись с камерой, он был вынужден начать новую трансляцию.

О чем говорил Кулеба

Глава МИД заявил, что несмотря на обострение на Донбассе и скопление российских войск, а также несмотря на заявления Запада о решении президента РФ Владимира Путина напасть на Украину, он видит шанс для дипломатического разрешения конфликта.

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"Мы видим, что происходит на фронте, мы видим, что делает Россия, но дипломатия еще может сработать", — сказал он.

Кулеба сообщил, что в ближайшие дни планируется серия дипломатических шагов, среди которых встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, разговоры мировых лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он заявил, что Украина призывает провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России.

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"Никаких подобных обстрелов Украина не совершала. Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение независимого расследования", — сказал он.

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