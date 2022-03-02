Чтобы враг не прошел — наши военные взорвали мост в Барышевке

Антон Геращенко сообщил о взрыве моста под Киевом / Коллаж "Сегодня"

Украинские защитники предотвратили продвижение вражеской колонны в районе смт Барышевка Киевской области. Для этого пришлось взорвать мост.

Об этом сообщилсоветник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Пути отхода русским перекрыли. Началось уничтожение россиян с воздуха", — написал он у себя в Telegram.

Также Геращенко добавил, что колонна российской техники остановилась в Катюжанке под Киевом. У них нет топлива и боеприпасов, а солдаты, которые несут службу в войсках страны-агрессора, готовы сдаться в плен.