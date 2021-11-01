ЦИК опубликовала данные по довыборам в Раду по двум округам – лидирует "Слуга народа"

Всего было 40 кандидатов / Фото: Коллаж: Сегодня

31 октября прошли промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). На обоих лидируют "Слуги народа".

ЦИК опубликовала данные.

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Так, на округе в Херсонской области после обработки 64% протоколов лидирует кандидат от СН экс-губернатор Козырь (более 65%).



На выборах по округу в Черкасской области лидирует кандидат от СН мэр Золотоноши Войцеховский – у него 47%, но обработано пока только 18% протоколов.

Подробности

ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек.

Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотировалось 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.

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Отметим, что 1 сентября в этих округах начался избирательный процесс.

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