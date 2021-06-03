Тупицкого не пустили, а Тимошенко заподозрила заговор – как в КСУ пытались отменить земельную реформу Зеленского

На рассмотрении суда находятся три конституционных представления от народных депутатов, которые пытаются оспорить введение рынка земли

Большая палата КСУ сегодня попыталась рассмотреть вопрос конституционности земельной реформы. В итоге заседание закончилось ничем, а происходящее было больше похоже на цирк шапито. Журналисты "Сегодня" собрали самое главное.

О чем спорят?

На рассмотрении суда находятся три конституционных представления от народных депутатов от партий "Батькивщина" и "ОПЗЖ". Их позицию можно свести к следующим тезисам:

свободное обращение земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины;

проведение земельной реформы возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме;

земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. Это в первую очередь касается земель сельскохозяйственного назначения;

принятие закона происходило с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат предписаниям Конституции.

Представители власти заверяют, что проведение земельной реформы – это часть международных обязательств Украины сфере соблюдения прав и свобод человека.

Позиция Верховной Рады заключается в уважении к индивидуальному права граждан на полноценное владение, пользование и распоряжение своей собственностью, право на которое гарантируется гражданам непосредственно ст. 41 Конституции.

Акция протеста под зданием суда

Параллельно с заседанием возле здания КСУ начался митинг противников открытия рынка земли. Несколько сотен человек держали флаги партий "Батькивщина" и ВО "Свобода", а также плакаты с надписями "Нет распродаже земли!" и "Ассоциация фермеров против продажи земли".

Участники митинга перекрыли движение автомобилей по улице Жилянской. За порядком следят сотрудники Нацгвардии и полиции.

Отсутствие двух судей

Спустя четыре часа после начала заседания суд так и не начал рассмотрение вопроса конституционности земельной реформы. Сначала участники процесса заявляли отвод председательствующему судье. А после поставили под сомнение в принципе возможность принятия решения при отсутствии двух судей – Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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Все дело в том, что 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Глава государства мотивировал свое решение тем, что эти судьи Конституционного Суда, назначенные беглым президентом Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, "создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

И несмотря на то, что Тупицкий и Касминин сегодня пришли на заседание, в здание КСУ их так и не пропустила государственная охрана.

"Вы взяли на себя ответственность и стали рядом с другими преступниками в совершении неправомерных действий", – сказал Тупицкий, обращаясь к охраннику.

Тимошенко заподозрила заговор

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая также присутствовала на заседании, считает, что сотрудники госохраны намерено не допустили к слушанию Тупицкого и Касминина – чтобы заблокировать принятие решения по рынку земли.

"Для того, чтобы разрушить большинство в суде, которое за то, чтобы признать закон о распродаже сельскохозяйственной земли неконституционным, они сегодня силой государственной охраны не допустили в зал председателя Конституционного суда Тупицкого... Цель одна – разрушить большинство в Конституционном суде, которое против продажи земли", – указала политик.

Чем все закончилось?

Ничем. Как рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, Конституционный суд отложил рассмотрение дела по земельной реформе.

"До сути дела не дошли. Мы рассчитывали, что будет рассматриваться по существу, у нас очень мощная правовая база, но исходя из того количества ходатайств, мы за целый день рассматривали ходатайство и судьи неоднократно возвращались в совещательную комнату... Мы для себя понимаем, что рассмотрение дела займет месяцы, потому что до рассмотрения по существу еще очень далеко", – рассказал министр.