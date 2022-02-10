COVID-19, грипп и прочие вирусы. В Украине ученые разработали комбинированные тесты

Украинские ученые придумали новые тесты. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы.
Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.
Что известно о тестах?
Ученые разработали пять различных комбинированных тест-систем для одновременного выявления коронавируса, гриппа и других опасных респираторных вирусов:
- эпидемического гриппа А и Б
- парагриппа 1-3
- респираторно-синцитиальных вирусов А и В
- ортопневмовирусов человека
- риновирусов
- кори
Эти тесты позволяют не только выявить упомянутые вирусы в организме, но и прогнозировать течение заболевания у пациента, ими инфицированного, в том числе и течение коронавирусной болезни.
Исследователи установили уровни относительной экспрессии более 20 генов врожденного иммунитета и системы свертывания крови у здоровых доноров и больных ковидом.
Благодаря проведенному анализу изменений экспрессии этих генов ученые предложили наборы биомаркеров из 3-8 генов для разработки комбинированной экспрессионной тест-системы. Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаление, гиперкоагуляцию и лимфопению в периферических клетках крови пациентов с COVID-19.
Отмечается, что эти системы можно легко использовать даже в районных больницах.
Украинские ученые разработали комбинированные тесты
Когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус: список симптомов
COVID-19 распространяется быстрее, чем грипп или простуда, и может быть более опасным для здоровья. Количество больных коронавирусом в Украине с каждым днем все больше. При первых симптомах недомогания следует обращаться к семейному врачу.
При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:
- с подозрением на COVID-19;
- с признаками других ОРВИ;
- с признаками вирусной пневмонии;
- с внегоспитальной пневмонией;
- контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.
Пока не получите результаты теста или если у вас есть симптомы ОРВИ, нужно самоизолироваться и не выходить в места с большим количеством людей.