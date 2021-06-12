COVID-19 – не сезонное заболевание: ученые объяснили, что вызовет в Украине следующую волну COVID-19

Вся Украина уже в зеленой зоне. При этом заболеваемость продолжает спадать, а больницы закрывают ковидные отделения. То же самое происходит в странах Европы.
Однако рост заболеваемости наблюдается в странах Южного полушария Земли.
Есть ли сезонность у коронавируса и будет ли в Украине осенняя волна заболеваемости, разбирался "Сегодня".
Что происходит с заболеваемостью в Северном и Южном полушарии?
В Северном полушарии, где началось лето, в большинстве стран идет спад заболеваемости – новых ежедневных случаев с каждым днем меньше. В Украине тоже как и в других странах Европы заболеваемость спадает.
Ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 на млн чел.
А во многих странах Южного полушария, где зима длится с июня по август, наблюдается рост заболеваемости. Больше всего новых случаев фиксируют в Уругвае.
Ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 на млн чел.
Прослеживается ли сезонность коронавируса?
В Украине и в Европе сезонность прослеживается, но она может кардинально измениться, когда будет другое процентное соотношение более распространяемых вариантов вируса и менее распространяемых.
Это видно на примере Южной Америки, где сезонность прослеживается плохо. В декабре-феврале там должно было быть проседание, но его не было. Южная Америка постоянно растет, отмечает Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения.
Что будет в Украине осенью?
Пока о цикличности заболеваемости говорить рано, считает Наталья Виноград, эпидемиолог, профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Д. Галицкого.
Во время пандемии любого заболевания не существует сезонности – идет неконтролируемое распространение болезни.
Наталья Виноград
эпидемиолог, профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология"
"Украина входит в типичную кривую, которая характерная для COVID-19. Осенняя волна будет. Одна из причин – активные миграционные процессы. Люди больше ездят, путешествуют. В эпидемиологии это называется перемешивание населения. .Осенью будут формироваться новые коллективы – дети пойдут в садики, школы, начнутся учебный год в университетах, люди будут возвращаться на работу после отпусков. В этот момент будут вноситься новые штаммы. Тем более, что мутации продолжаются, а как мы видим дельта-вариант более угрожающий – болеют даже те, кто уже перенес COVID-19. Это будет основной причиной и, конечно, у нас будет рост заболеваемости".
Вакцинация может сгладить заболеваемость. Однако она только уменьшит амплитуду, а заражение вирусом и продолжение эпидемического процесса остается, отмечает Владимир Широбоков, микробиолог, вирусолог, академик НАНУ. Но пока Украина вакцинировала только 3% населения и это только первой дозой. Поэтому говорит даже о сглаживании грядущей волны – рано.
Владимир Широбоков
академик НАН и НАМН Украины, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. Богомольца
"Если завезут новый индийский штамм или другой – еще возможен определенный подъем заболеваемости. SARS-Cov-2 – достаточно молодой. На него осуществляется огромное давление, в том числе и вакцинация, он меняется и мутирует, чтобы противостоять угрозам для него самого же".
Ранее "Сегодня" писал, что в Украине хотят продлить карантинные ограничения в Украине на все лето. По словам министра Виктора Ляшко, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству.
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Юрий Ганиченко
руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики
"Есть несколько факторов, почему так произошло. Факт, который на это влияет – разное присутствие разных вариантов вируса. Есть первоначальный вариант вируса и более распространяемые варианты: британский, южноафриканский, индийский и бразильский. Возможно, в Южной Америке на заболеваемость повлиял именно бразильский вариант вируса. Если бы присутствие вариантов вируса оставалось одном уровне, то мы бы увидели ощутимую сезонность. Сейчас в Украине мы видим прогнозируемую сезонность, что говорит о незначительных изменениях в циркуляции разных вариантов вируса в стране"