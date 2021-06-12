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COVID-19 – не сезонное заболевание: ученые объяснили, что вызовет в Украине следующую волну COVID-19

12 июня, 06:19

Виталий Андроник

Осенью эпидемиолог прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Однако он не будет связан с сезонностью

Вся Украина уже в зеленой зоне. При этом заболеваемость продолжает спадать, а больницы закрывают ковидные отделения. То же самое происходит в странах Европы.

Однако рост заболеваемости наблюдается в странах Южного полушария Земли.

Есть ли сезонность у коронавируса и будет ли в Украине осенняя волна заболеваемости, разбирался "Сегодня".

Что происходит с заболеваемостью в Северном и Южном полушарии?

В Северном полушарии, где началось лето, в большинстве стран идет спад заболеваемости – новых ежедневных случаев с каждым днем меньше. В Украине тоже как и в других странах Европы заболеваемость спадает.

Ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 на млн чел.

А во многих странах Южного полушария, где зима длится с июня по август, наблюдается рост заболеваемости. Больше всего новых случаев фиксируют в Уругвае.

Ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 на млн чел.

Прослеживается ли сезонность коронавируса?

В Украине и в Европе сезонность прослеживается, но она может кардинально измениться, когда будет другое процентное соотношение более распространяемых вариантов вируса и менее распространяемых.

Это видно на примере Южной Америки, где сезонность прослеживается плохо. В декабре-феврале там должно было быть проседание, но его не было. Южная Америка постоянно растет, отмечает Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения.

Юрий Ганиченко

руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики

"Есть несколько факторов, почему так произошло. Факт, который на это влияет – разное присутствие разных вариантов вируса. Есть первоначальный вариант вируса и более распространяемые варианты: британский, южноафриканский, индийский и бразильский. Возможно, в Южной Америке на заболеваемость повлиял именно бразильский вариант вируса. Если бы присутствие вариантов вируса оставалось одном уровне, то мы бы увидели ощутимую сезонность. Сейчас в Украине мы видим прогнозируемую сезонность, что говорит о незначительных изменениях в циркуляции разных вариантов вируса в стране"

Что будет в Украине осенью?

Пока о цикличности заболеваемости говорить рано, считает Наталья Виноград, эпидемиолог, профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Д. Галицкого.

Во время пандемии любого заболевания не существует сезонности – идет неконтролируемое распространение болезни.

Наталья Виноград

эпидемиолог, профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология"

"Украина входит в типичную кривую, которая характерная для COVID-19. Осенняя волна будет. Одна из причин – активные миграционные процессы. Люди больше ездят, путешествуют. В эпидемиологии это называется перемешивание населения. .Осенью будут формироваться новые коллективы – дети пойдут в садики, школы, начнутся учебный год в университетах, люди будут возвращаться на работу после отпусков. В этот момент будут вноситься новые штаммы. Тем более, что мутации продолжаются, а как мы видим дельта-вариант более угрожающий – болеют даже те, кто уже перенес COVID-19. Это будет основной причиной и, конечно, у нас будет рост заболеваемости".

Вакцинация может сгладить заболеваемость. Однако она только уменьшит амплитуду, а заражение вирусом и продолжение эпидемического процесса остается, отмечает Владимир Широбоков, микробиолог, вирусолог, академик НАНУ. Но пока Украина вакцинировала только 3% населения и это только первой дозой. Поэтому говорит даже о сглаживании грядущей волны – рано.

Владимир Широбоков

академик НАН и НАМН Украины, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. Богомольца

"Если завезут новый индийский штамм или другой – еще возможен определенный подъем заболеваемости. SARS-Cov-2 – достаточно молодой. На него осуществляется огромное давление, в том числе и вакцинация, он меняется и мутирует, чтобы противостоять угрозам для него самого же".

Ранее "Сегодня" писал, что в Украине хотят продлить карантинные ограничения в Украине на все лето. По словам министра Виктора Ляшко, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству.

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Источник: Сегодня

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