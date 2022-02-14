COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили еще более 16 тысяч заболевших

COVID-19 подтвердили у 252 медработников / Коллаж "Сегодня"
За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.
Об этом сообщает Минздрав.
Также за прошлые сутки:
- госпитализировали – 2 270 людей,
- умерли – 142 человека,
- вылечились – 9 338 людей.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 2293;
- Винницкая область – 401;
- Волынская область – 445;
- Днепропетровская область – 1171;
- Донецкая область – 737;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 468;
- Ивано-Франковская область – 436;
- Киевская область – 530;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 245;
- Львовская область – 736;
- Николаевская область – 746;
- Одесская область – 1519;
- Полтавская область – 222;
- Ровенская область – 395;
- Сумская область – 500;
- Тернопольская область – 361;
- Харьковская область – 1107;
- Херсонская область – 721;
- Хмельницкая область – 564;
- Черкасская область – 823;
- Черновицкая область – 571;
- Черниговская область – 713.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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