COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили еще более 16 тысяч заболевших

COVID-19 подтвердили у 252 медработников / Коллаж "Сегодня"

За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.

Об этом сообщает Минздрав.

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Также за прошлые сутки:

госпитализировали – 2 270 людей,

умерли – 142 человека,

вылечились – 9 338 людей.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 2293;

Винницкая область – 401;

Волынская область – 445;

Днепропетровская область – 1171;

Донецкая область – 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1519;

Полтавская область – 222;

Ровенская область – 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область – 361;

Харьковская область – 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 571;

Черниговская область – 713.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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