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COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили еще более 16 тысяч заболевших

Валентина Шаповал
14 февраля, 08:41
За 13 февраля от коронавирусной болезни вылечились более 9 тысяч людей

COVID-19 подтвердили у 252 медработников / Коллаж "Сегодня"

За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.

Об этом сообщает Минздрав.

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализировали – 2 270 людей,
  • умерли – 142 человека,
  • вылечились – 9 338 людей.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2293;
  • Винницкая область – 401;
  • Волынская область – 445;
  • Днепропетровская область – 1171;
  • Донецкая область – 737;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 468;
  • Ивано-Франковская область – 436;
  • Киевская область – 530;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 245;
  • Львовская область – 736;
  • Николаевская область – 746;
  • Одесская область – 1519;
  • Полтавская область – 222;
  • Ровенская область – 395;
  • Сумская область – 500;
  • Тернопольская область – 361;
  • Харьковская область – 1107;
  • Херсонская область – 721;
  • Хмельницкая область – 564;
  • Черкасская область – 823;
  • Черновицкая область – 571;
  • Черниговская область – 713.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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