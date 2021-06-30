CoviShield — не AstraZeneca: почему вакцинированных индийской вакциной не пустят в ЕС

В Европу начнут пускать туристов с сертификатами вакцинации. Большинству вакцинированных украинцев придется подождать – ЕС до сих пор не утвердил CoronaVac и CoviShield

1 июня в Европе начнут действовать ковид-сертификаты для въезда туристов. Попасть в страны ЕС смогут все привитые вакцинами, которые утвердили в Союзе. Не все вакцинированные украинцы смогут попасть в страны Евросоюза из-за происхождения вакцин.

CoviShield признают в ЕС?

Индийская вакцина CoviShield — это то же самое, что AstraZeneca. У препаратов один разработчик и состав, только производятся они на разных заводах.

Однако в ЕС пускают вакцинированных только европейской AstraZeneca. А те, кто вакцинирован Covishield, версией вакцины AstraZeneca, производимой в Индии, не имеют права на получение сертификата вакцинации.

Гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла заявил, что компания надеется решить этот вопрос в ближайшее время:

"Могу заверить всех, что я предпринял это на самом высоком уровне, и я надеюсь решить этот вопрос в ближайшем будущем как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне в странах".

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Однако Serum Institute of India, который производит CoviShield, до сих пор даже не подал заявку на регистрацию, ответили на это в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

Пока только четыре вакцины проходят проверку EMA, но решение об их утверждении еще не принято:

CVnCoV (CureVac);

NVX-CoV2373 (Novavax);

"Спутник V" (Gam-COVID-Vac);

инактивированная вакцина против COVID-19 (Vero Cell) (Sinovac).

А согласно паспорту вакцины COVID-19 ЕС для регулирования поездок, государства-члены обязаны выдавать паспорта (и принимать) только тем, кто был вакцинирован одной из вакцин, уже одобренных EMA.

Правительствам государств-членов остается решить, хотят ли они принимать вакцинированных препаратами, которые еще не были одобрены.

То же самое с Coronavac. Однако эта вакцина уже давно подана на регистрацию, и в ближайшее время ее могут утвердить в ЕС.

Что говорят в Министерстве иностранных дел?

Прямого ответа, можно ли ехать в ЕС вакцинированным CoviShield, в МИД Украины не дают.

"Согласно решению Европейской комиссии, основанному на положительном научном заключении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), это BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson", – прокомментировали "Сегодня".

Украинцев будут пускать в Венгрию со свидетельствами о вакцинации. Коллаж: "Сегодня"

Но в министерстве добавили: каждая страна ЕС может открыть свои границы для граждан третьих стран при условии, что они полностью привиты вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ одобрила использование вакцины CoviShield производства китайской компании еще в феврале.

Условия въезда в каждую страну МИД публикует на интерактивной карте tripadvisor.mfa.gov.ua

В каких странах ЕС признают Coronavac и CoviShield?

Недавно Совет ЕС рекомендовал снять ограничения для вакцинированных препаратами, утвержденными ЕМА или ВОЗ. Окончательное решение принимают сами страны, в том числе о ПЦР-тестах и сертификатах вакцинации. Одни страны признают только вакцины, одобренные ЕМА, другие расширяют этот список.

Например, Испания недавно разрешила въезд привитым вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ. То есть CoronaVac тоже подходит.

Франция с 9 июня отменила ограничения только для путешественников с сертификатами полной вакцинации – но только для тех, кто получил прививку вакцинами, признанными EMA.

Кипр требует только ПЦР-тест.

Греция признает все сертификаты вакцинации, независимо от производителя вакцины.

Албания, Македония, Черногория не требуют ничего, но в аэропорту проводят выборочное тестирование прибывших.

Напомним, вокруг поставок в Украину китайских вакцин от коронавируса разгорается крупный скандал. Западные СМИ сообщили, что ради получения законтрактованных 500 тысяч доз препарата Киев был вынужден выполнить негласное политическое требование Пекина.